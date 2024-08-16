2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi

2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi

Çarşamba Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda fındık sektörünün problemleri ve beklentileri tartışıldı.

16.08.2024 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) tarafından düzenlenen "2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı"nda sektörün problemleri dile getirildi.

ÇTB Yönetim Kurulu ve meclis üyelerinin iştiraki ve borsa fındık alım satımı ile iştigal eden üyelerinin katılımı ile 2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı, ÇTB M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Ticaret Borsası, fındıkta yeni sezon öncesinde üyelerinin katılımıyla sezon öncesi değerlendirmelerin yapılacağı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, borsa üyeleri ve sektör temsilcileri yeni sezona dair beklentilerini ve fındık piyasasındaki güncel gelişmeleri tartıştı. Yapılan toplantıda, ürün kalitesini artırmaya yönelik öneriler ve piyasadaki talepler ele alındı. Toplantıya Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen, ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz ve borsa meclisi ev sahipliği yaptı.

"Sektörümüzün daha güçlü büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Toplantının açılışını ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar gerçekleştirdi. Selim Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında, "2024 sezonunda üreticilerimizin ve sanayicilerimizin beklentilerini, talep ve önerilerini değerlendirerek, ortak bir fikir yürütme gayreti içerisindeyiz. Yeni sezonda uygulanacak stratejileri üyelerimizin nezdinde karara bağlayarak sağlam adımlar atıyoruz. Yüzyıllardır sürdürdüğümüz fındık üretimi ve ticaretinde sektörümüzün daha da güçlü büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. İstişare toplantısına katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Fındık sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. İsteğimiz yeni sezonun verimli ve bereketli geçmesidir" dedi.

Gerçekleşen toplantıda fındık sektöründe faaliyet gösteren üyelerin talepleri ve bölgenin en önemli ekonomik getirilerinden birisi olan fındık ticareti ile ilgili konular istişare edildi. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:48:40. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Fındık Sezonu İstişare Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement