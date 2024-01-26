 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Antalya'daki yatırımların değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması konuşuldu. Vali Şahin, 2023 yılında Antalya genelinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, turizmde yeni rekorlar hedeflendiği ve trafik sorununa çözüm bulunması gerektiği vurgulandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek otoyol projeleriyle Antalya'nın batı hattının daha kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacağı belirtildi.

2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya\'da Gerçekleştirildi
26.01.2024 - 13:46,  Güncelleme: 13:47
Abone Ol

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. 2023 yılında Antalya genelinde 850 projeden 404'ünün tamamlandığı, 317'sinin ise halen devam ettiği açıklandı.

Antalya'daki yatırımların değerlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması üzere gerçekleştirilen 2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleşti. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Vali Hulusi Şahin, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

İller Bankası AŞ Antalya Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün birer sunum gerçekleştirdiği toplantıda Vali Hulusi Şahin, kurumların 2023 yılındaki yatırım faaliyetlerini değerlendirdi. Şahin, il genelinde geçen yıl 850 projenin değerlendirildiğini, bunların 404'ünün tamamlandığını ve 317'sinin ise halen devam ettiğini belirtti.

"Turizmde hedef yeni rekorlar"

2024 yılının Türkiye ve Antalya'ya yatırım anlamında hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Hulusi Şahin, "Ülkemiz dinamik bir ülke. İhracat rakamlarımız çok iyi. İmalat sektörü de çok iyi bir şekilde devam ediyor. Bunun yanında turizmde de rekorlar kırıldığını unutmayalım. Turizmde, 2024 yılında da bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu manada, üzerimize düşen görevleri tam ve layıkıyla yerine getirmeliyiz" dedi.

Yeni kavşaklar yapılacak

Yatırımlar çerçevesinde Antalya'da yaşanan trafik konusuna dikkat çeken Vali Şahin, "Uncalı, Duraliler ve Sanayi kavşağının imar problemlerini hızla çözüp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Kepezüstü bölgesinde yakın zamanda açılacak olan şehir hastanesinin oluşturacağı trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak bir an önce farklı seviyeli kavşak yapılmalı" şeklinde konuştu.

"Batı Antalya'da mesafeler kısalacak"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce Antalya'da hayata geçirilecek olan otoyol projeleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Vali Şahin, "Finike-Demre-Kaş-Kalkan otoyolunun tamamlanması halinde, güzergahta 26 kilometrelik bir kısalma sağlanacak. Mesafeyle beraber süre de son derece kısalacak, virajlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla, mevcut yolun oluşturduğu trafik güvenliğini tehdit eden olgu, yeni yolla birlikte ortadan kalkacak. ve bu şekilde Finike'den Kaş Kalkan'a kadar Kemer hattıyla da birleşince Antalya'nın batı hattı tamamen kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacak. Elbette, yapılacak çalışmalar ile hem turizmde hem de tarımda ciddi mesafeler kat edilecek" ifadelerine yer verdi.

2024 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı soru-cevabın ardından sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mimar Sinan, Antalya, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:52
Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:06
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02
Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var

Son Dakika
14:52 Ajda Pekkan'ın Yüzündeki Değişim Görenleri Şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
13:30 Tayland'da Ayı Saldırısından Kurtulan Turist Kolunu Keserek Kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:22:55. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement