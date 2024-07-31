2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da İlan Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da İlan Edildi

2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı\'da İlan Edildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik olarak uygulanacak 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da ilan edildi. Program kapsamında tuz ekosisteminin niteliğinin artırılması, yeni ürünlerin üretilmesi, ihtisaslaşmanın sağlanması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması öncelikleri doğrultusunda projelere destek verilecek. Başvurular 31 Aralık 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

31.07.2024 18:08
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Çankırı'da uygulanacak olan 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından tuz sektörü ve yeşil dönüşüme yönelik olarak uygulanacak 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı ilan edildi. Program çerçevesinde belirlenmiş olan tuz ekosistemindeki unsurların niteliğinin artırılması, tuzdan türev yeni ürünlerin üretilmesine katkı sağlanması, tuzda ihtisaslaşmaya katkı sağlanması ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması öncelikleri çerçevesinde projelere destek sağlanacak.

30 Temmuz tarihinde ilan edilen teknik destek programı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje başvurusu yapmaya çağıran KUZKA, "2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı (TR82/24/TSR-T_TD)" çerçevesinde Çankırı'da uygulanacak projelere toplamda 2 milyon TL büyüklüğünde destek sağlayacak. Söz konusu teknik destek programı çerçevesinde rehberde detayları belirtilen uygun başvuru sahipleri, tuz sektörü ve yeşil dönüşüm konusunda belirtilen önceliklere uygun danışmanlık konularında için teknik destek başvurusunda bulunabilecek.

31 Aralık 2024 tarihine kadar açık olacak teknik destek programına Temmuz-Ağustos dönemi için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos saat 23.59'a kadar, Eylül-Ekim dönemi için 31 Ekim saat 23.59'a kadar, Kasım-Aralık dönemi için 31 Aralık 23.59'a kadar proje başvuruları kabul edilecek.

Herhangi bir dönem sonunda, program için ayrılan bütçenin tamamının harcanması durumunda, program başvuru süreci sona erecek ve sonraki başvuru dönemlerinde yeni başvuru alınmayacak. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Çankırı, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da İlan Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Yılı Tuz Sektörü ve Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı Çankırı'da İlan Edildi - Son Dakika
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