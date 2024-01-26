2024 Yılı Yatırım Programı Kapsamında DAP Bölgesi Projeleri İçin Bilgilendirme Toplantısı Yapılacak

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında, DAP Bölgesi projeleri için uygulayıcı kuruluşlara 29 Ocak'ta bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 2024 yılında destekleyeceği 99 proje için 83 uygulayıcı kuruluşla yapılacak online toplantıya, DAP BKİ Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen başkanlık edecek.

Sorumluluk alanında bulunan 15 il 143 ilçeden oluşan DAP Bölgesi'nde, bölgesel kalkınma için çalıştıklarını ifade eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ve DAP İdaresi'nce desteklenecek 99 projeyi 318 milyon lira ödenek ile fonlayacaklarını söyledi.

83 uygulayıcı kuruluşun katılacağı toplantıda, projelerin uygulanması konusunun görüşüleceğini belirten Başkan Demirdöğen, paydaşlarımıza eksikliklerini tamamlamaları, protokol imzalayıp, ihaleye çıkmalarını isteyeceklerini ifade etti.

2024 yılı projelerinin yıl içerisinde bitmesi için iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda, genelde haziran sonu gibi projeleri bu duruma getirebiliyorduk. Haziran sonunda ihaleye çıkınca 90 günlük bir ihale süresi var bu da ağustos ayına sarkıyordu. Bölgede, Eylül'ün 15'inde inşaat dönemi bitiyor. Projelerin birçoğu bir sonraki yıla kalıyordu. Biz yıllık sermaye transferi yapan bir kurumuz. Bakanlığımız usul esaslarında sözleşmesi ve ihalesi yapılmış projelerin sonraki yılda da devam etmesi konusunda bize imkan veriyor ama bu sene onaylanan projelere şubat 15 itibariyle kurumlar ihaleye çıkabilecek. Mart, nisan gibi özellikle tohum alımı, makine alımı gibi projeler bitmiş olacak. Dolayısıyla tohum desteklerini ekim dönemine de yetiştirmiş olacağız. Diğer kanal projelerini de zaten Eylül'ün 15'ine kadar tamamlamış olacağız. 2024 desteklerinin bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" - ERZİNCAN