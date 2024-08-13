2024 Yılında Cari İşlemler Açığında Büyük Gerileme

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılının ilk yarısında cari işlemler açığında yüzde 55 oranında gerileme gerçekleştiğini belirterek, "2024 yılı haziran ayında cari işlemler hesabında 407 milyon dolar ile fazla verilmiştir" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşlerin dengeli bir büyüme yapısını desteklediğini ve makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirtti. Bolat, "2024 yılı haziran ayında cari işlemler hesabında 407 milyon dolar ile fazla verilmiştir. Cari işlemler açığı 2024 yılı ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 oranında azalışla 16,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylelikle zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı sonraki aylarda 32,2 milyar dolar azalarak 2024 Haziran ayı itibariyle 24,8 milyar dolara gerilemiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 34,6 milyar dolar gerilemiştir. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre yıllıklandırılmış cari işlemler açığı dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 56,4 oranında düşmüştür. 2024 Haziran ayında yıllıklandırılmış ihracatımız yıllık bazda yüzde 2,9'luk artış ile 258,8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,6'lık azalışla 346,4 milyar dolara gerilemiştir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 26,6 oranında azalarak 87,6 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 yüzde puan artarak yüzde 74,7 olmuştur" dedi.

'DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GÜÇLÜ BİR GERİLEME GÖRÜLDÜ'

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın eşlik ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Hizmet gelirleri haziran ayında yıllıklandırılmış bazda 105,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 51,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Temmuz ayında Bakanlığımızca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracat yüzde 13,8 oranında artış, ithalat ise yüzde 7,9 oranında azalış kaydetmiştir. Böylece dış ticaret açığında yüzde 42,3 oranında güçlü bir gerileme görülmüştür" açıklamasında bulundu.

'CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ, OVP HEDEFİ ALTINDA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR'

Temmuz ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 20 milyar doların altına gerilemesinin öngörüldüğünü kaydeden Bolat, "İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğilimi ile yıl sonunda cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin altında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.