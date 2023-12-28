2024 Yılında Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belli Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2024 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etti. Kimlik kartları 130 TL, sürücü belgeleri 990 TL, pasaport defteri bedeli ise 790 TL oldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre; 2024 yılında ehliyet, yeni ve kayıp kimlik kartları, pasaport, motorlu araç tescil belgesi fiyatları yükseldi. Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.
İşte değerli kağıtların yeni ücretleri:
Dün komisyonun ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.'' ifadelerini kullandı.
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