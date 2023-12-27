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2024 yılında enerji sektöründe idari para cezaları artacak - Son Dakika
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2024 yılında enerji sektöründe idari para cezaları artacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024 yılında doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren kişilere uygulanacak idari para cezalarında yüzde 58,46 artış olacak.

2024 yılında enerji sektöründe idari para cezaları artacak
27.12.2023 - 08:39,
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Gelecek yıla yönelik doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.

Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA
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Hukuk, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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