2024 Yılında Fiyat Etiketi Denetimlerinde 210,5 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, 2024 yılının ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında, 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla 19 Aralık 2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan değişikler doğrultusunda 81 ilimizde Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Yapılan denetimlerimizde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapılarının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı, yiyecek ve içeceklerin menü fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığı dikkat edilmektedir. Bunların yanında özellikle tüketiciler tarafından şikayet konusu olan servis ücreti veya başka bir isim adı altında ücret alınıp alınmadığı, alınıyor ise bu ücretlere menülerde yer verilip verilmediği hususu da denetim ekiplerimiz tarafından azami dikkatle kontrol edilmektedir" denildi.

Buna göre; yiyecek içecek hizmeti verilen işletmelerin tarife ve fiyat listelerine yönelik denetimlerde 2024 yılının ilk 8 ayında 70 bin 814 iş yerinde 33 bin 731 aykırılık tespit edildi, toplam 73,6 milyon TL idari para cezası uygulandı. Fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise Türkiye genelinde, 2024 yılı başından itibaren 8 ayda 150 bin 820 iş yerinde yapılan denetimlerde 85 bin 381 aykırılık tespit edildi, toplam 136,9 milyon TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında 81 il genelinde yapılan denetimlerinde toplamda 221 bin 634 işletme denetlendi, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.