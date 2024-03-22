2024 Yılında Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Yüzde 12 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılında Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Yüzde 12 Arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu. Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.

22.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:15
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Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılında Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Yüzde 12 Arttı - Son Dakika

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