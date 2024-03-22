2024 Yılında Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Yüzde 12 Arttı

Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'ye 2024 yılının ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 olduğu kaydedildi. Açıklamada, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının 2023 yılında 3 milyon 876 bin 381 olduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Turizmdeki şubat ayı artış oranı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,68 oldu. - ANKARA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında orman ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'deki orman ürünleri üretimi, ticareti ve yönetimi konularında görüşlerini paylaştı. Toplantıda, iklim değişikliği, karbon depolama, bal ormanları, ithalat sorunları ve eleman sıkıntısı gibi konular da ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban sarımsağının AB tescili almasıyla birlikte kentin coğrafi işaretli ürün sayısının 105 olduğunu duyurdu. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Türkiye'de 21 ürünün AB coğrafi işareti tescili aldığını belirtti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Bursa iş dünyası buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente kazandırılması planlanan KOBİ OSB projesinin merkezi idare, yerel yönetim ve iş dünyası işbirliğine...
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kıymetli maden kaçakçılığını engellemek amacıyla çalışma yaptı. KOM ekipleri, Kars Harakani Havalimanında Ermenistan uyruklu 2 kişiyi yasa dışı yollarla altın sokarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 686,55 gram altın ele geçirildi ve muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'ya son 21 yılda 27 Milyar 843 Milyon TL değerinde 127 tesis inşa edildiğini açıkladı. Bu tesisler arasında 8 baraj, 8 gölet ve 10 Hidroelektrik Enerji Tesisi bulunuyor. Ayrıca, taşkın koruma tesisleri ile Muğla'nın taşkın riski azaltılmış ve yaklaşık 780 bin 338 kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır.
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