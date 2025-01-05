2024 Yılında Vergi Denetimleriyle 120 Milyar TL Kamu Alacağı Tahakkuk Ettirildi

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi denetimleriyle 2024 yılında 120 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirildi" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayıt dışılıkla mücadelemizin sonuçlarını alıyoruz. Vergi denetimleriyle 2024 yılında 120 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirildi. Vergide adalet ve etkinliği artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.