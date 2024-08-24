2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler Açıklandı

2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler Açıklandı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere 2024 yılındaki üretimleri için verecekleri destekleri açıkladı. Yeni modelde çiftçiler, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacaklarını önceden bilecekler. Mazot ve gübre destekleri nakit olarak ödenecek. Ayrıca, yem bitkileri desteği yüzde 100 artırıldı.

24.08.2024 11:33
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek" dedi.

2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın çiftçilere ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır. Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum" dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEKLERİ NAKİT OLARAK ÖDENECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mazot ve gübre destekleri bu yıl çiftçilere nakit olarak ödenecek. Hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale, aspir) ve baklagil (nohut, mercimek, kuru fasulye) üreten çiftçilere mazot desteği yüzde 19,4 artış ile 123 TL; yağlı tohumlu bitkiler (kütlü pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir) ile yem bitkileri ve kuru fasulye üreten çiftçilere gübre desteği yüzde 195,2 artış ile 62 TL; fındık, çay ve zeytin yetiştiriciliği yapan ve patates ile soğan üreten çiftçilere gübre desteği yüzde 66,7 artış ile 35 TL; hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale) çiftçilerine gübre desteği ise yüzde 34,8 artış ile 62 TL'ye yükseltildi. Çeltik üreticileri de dekara 271 TL mazot gübre desteği alırken, 2024 üretim yılı için 362 TL alacak. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları birim fiyatlarında da yüzde 48,1 ile yüzde 66,7'e varan oranlarda artış yapıldı.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ YÜZDE 100 ARTIRILDI

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği de artırıldı. Standart fidan kullanım desteği birim tutarı yüzde 60 artırılarak dekara 250 TL'den 400 TL'ye, sertifikalı fidan kullanım desteği dekara 800 TL'den, 1000 TL'ye çıkarıldı. Tek yıllık ve çok yıllık yem bitkileri ekilişi yapan ve ürününü hasat eden çiftçilere verilecek yem bitkileri desteği ise yüzde 100 artırıldı. Üretim planlaması kapsamında süt havzası olarak belirlenen illerde de yem bitkisi desteğine yüzde 50 ilave destekleme ödemesi yapılacak. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteğinin birim tutarında da yüzde 50 artış yapıldı. Lisanslı depolarda ürün depolama kira, nakliye ve analiz desteği Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin yüzde 60'ı, analiz ücreti tarifesinin ise yüzde 50'si oranında desteklenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler Açıklandı - Son Dakika

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