2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam

Ekonomi

Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan orana göre, 2024 yılı için YDO yüzde 43,93 olarak hesaplandı.

2025 ZAMLI ARAÇ MUAYENE TARİFESİ BELLİ OLDU

YDO'nun belli olmasıyla TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı ücret tarifesi de ortaya çıktı.

Buna göre;

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve de bu oran doğrultusunda zamlanacak.