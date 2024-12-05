2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam

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TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı tarife açıklandı.

05.12.2024 16:26  Güncelleme: 16:50
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Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan orana göre, 2024 yılı için YDO yüzde 43,93 olarak hesaplandı.

2025 ZAMLI ARAÇ MUAYENE TARİFESİ BELLİ OLDU

YDO'nun belli olmasıyla TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı ücret tarifesi de ortaya çıktı.

Buna göre;

  • Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.
  • Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye artış gösterecek.
  • Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL çıkacak.

Öte yandan 1 Ocak itibarıyla trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve de bu oran doğrultusunda zamlanacak.

2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam

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Son Dakika Ekonomi 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Yunuss Bayern:
    AKAPE TURKİYE YÜZYILI ERDOAN 106 16 Yanıtla
  • Nurettin ÇELİKBAĞ:
    Bu muayene istasyonu işinin özelleştirilmesi kadar saçma bir şey yok. Arabaya Altan bakıyor, bagaja ve far ayarına bakıyor, ondan sonra vet 2621 tl. Ben böyle işin taaa.... 95 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    herşeye en az%50 zam maşalara gelince%15 , adaletiniz bu mu? 90 5 Yanıtla
  • Ahmet Avşar:
    Vazalinlere bari zam yapmasalar .. 67 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Vatan millet Sakarya deyip vatandaşı böyle kandırıyorlar 63 5 Yanıtla
  • İbrahim Eren:
    Dünyanın en pahalı kelimesi ben ekonomisim 56 5 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bunun adı devletin gücü kullanılarak alınan. HARAÇ ‘tır net başka açıklaması yok 57 1 Yanıtla
  • Kerem Erdem:
    Ayıptır valla bu halka bu kadarda yüklenilmez yazıktır günahtır 45 0 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Suyundan da koyun suyundan daaa 33 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    oh çok iyi inşallah 5 bin TL olsun oh oh az bile benim de 2025 te muayene var oh oh iyi sokmuşlar az bile 25 1 Yanıtla
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