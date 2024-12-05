Yeni yılla birlikte birçok hizmet kaleminde zam yağmuru yaşanacak. Vergi, harç ve ceza tutarları gibi kalemlere gelecek zamları belirleyen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan orana göre, 2024 yılı için YDO yüzde 43,93 olarak hesaplandı.
YDO'nun belli olmasıyla TÜVTÜRK tarafından 2025 yılında araç muayenelerinde uygulanacak zamlı ücret tarifesi de ortaya çıktı.
Buna göre;
Öte yandan 1 Ocak itibarıyla trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve de bu oran doğrultusunda zamlanacak.
Son Dakika › Ekonomi › 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam - Son Dakika
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