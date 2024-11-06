2025 Bütçesinde Kurum Payları Belli Oldu

Ekonomi

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden genel bütçeye verecekleri pay, gelecek yıl 40 milyar 821 milyon lira olarak hesaplandı.

AA muhabirinin, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelecek dönemde genel bütçeye verecekleri paylar belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kurumların gelecek yıl bütçeye 40 milyar 821 milyon lira, 2026'da 75 milyar 136 milyon lira, 2027'de ise 127 milyar 635 milyon lira aktarması planlanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 38 milyar 250 milyon lirayla bütçeye en fazla pay aktaracak kurum oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 593 milyon lira, Kamu İhale Kurumu (KİK) 268 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 100 milyon lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 70 milyon lira, Rekabet Kurumu 40 milyon lira genel bütçeye pay sağlayacak.

2025 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumların genel bütçeye verecekleri paylar şöyle:

KURUMLAR TOPLAM (TL) BTK 38.250.000.000 BDDK 1.500.000.000 SPK 593.000.000 KİK 268.000.000 EPDK 100.000.000 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 70.000.000 Rekabet Kurumu 40.000.000 RTÜK 0 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 0 Kişisel Verileri Koruma Kurumu 0 Nükleer Düzenleme Kurumu 0 Toplam 40.821.000.000

Kaynak: AA