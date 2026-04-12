2025 Dünya Ahileri Ödül Töreni Gerçekleşti

12.04.2026 14:21
Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, 2025 Ahileri Ödül Töreni'ni Musiki Muallim Mektebi'nde düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz" projesi kapsamında Musiki Muallim Mektebi salonunda yapıldı.

Törene, bürokratlar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Dernek Başkanı Fehmi Çalmuk, törende yaptığı konuşmada, ödüllerin, tarihe kayıt düşme anlamında önem taşıdığını belirterek, "Ahilik kültürünün günümüzde yaşatılmasına yönelik gayretimiz devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ödüller

Törende, 1922'de Hacıbayram'da kurulan Gül Kuru Kahve'nin işletmecisi Mehmet Hamdi İngegül, Çorum İskilip Dolma Evi ustası Mustafa Gençcan ve Gaziantep'te 1930'dan beri hizmet veren Kasap Halil Usta Fırınlı Et Lokantası ustası Abdullah Bakışgan ödül aldı.

Ankara'nın tarihi fotoğrafları ve ahilik üzerine eserleriyle tanınan "Dericizade" namıyla bilinen Faruk Küçük, Hafız Mustafa 1864 Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongunlar, Zeki Bey Şirketler Grubu Başkanı Hayrullah Türker ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Taklacı da törende ödüle layık görüldü.

Türk halk müziği sanatçısı Bahri İlhan'ın da ödül aldığı törende, Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Mahmut Yücel de ödüle layık görülen isimlerden birisi oldu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 15:03:29. #7.12#
