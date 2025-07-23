2025 Fındık Rekoltesi Belirlendi

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olan fındıkta, 2025 yılı rekolte tahmini Trabzon'da oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Fiskobirlik, Toprak Mahsulleri Ofisi, Karadeniz İhracatçılar Birliği, ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden Ulusal Fındık Konseyi temsilcilerin katıldığı komisyon, tarafından Trabzon'da 2025 yılı Fındık Rekoltesi belirlendi.

Rekolte Tahmin Komisyonu tarafından 18 ilçenin sahil, orta ve yüksek kesimlerinde belirlen 66 bahçede gerekli çalışmalar yapılırken sayım noktaları sayısı ilçelerin fındık alanlarının büyüklüğü ve fındık çeşitleri dikkate alınarak belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde çotanak sayısı, çotanaktaki sağlam dane sayısı, dökülme oranı, bir dekardaki ocak ve dal sayısı gibi veriler elde edildi.

Elde edilen veriler yapılan büro çalışmaları neticesinde değerlendirilerek, il rekoltesi belirlenmiş ve Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başkanlığında yapılan toplantıda komisyon tarafından imza altına alınmıştır. Konu ile ilgili açıklama bakanlık tarafından açıklanacağı belirtildi. - TRABZON