2025 İhracat Raporu: Bilgin Yatçılık ve KCR Dış Ticaret Öne Çıktı - Son Dakika
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2025 İhracat Raporu: Bilgin Yatçılık ve KCR Dış Ticaret Öne Çıktı

30.06.2026 11:18
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2025'te Türkiye'nin en hızlı yükselen ihracatçısı Bilgin Yatçılık, en fazla artış ise KCR Dış Ticaret'ten geldi.

Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde geçen yıl en hızlı yükselen şirket 727 basamakla Bilgin Yatçılık ve Turizm olurken dış satımını oransal olarak en fazla artıran firma ise yüzde 411,1 ile KCR Dış Ticaret olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2025 yılı toplam mal ve hizmet ihracatı 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Yıl genelinde 273,3 milyar dolarlık mal, 122,6 milyar dolarlık da hizmet ihracatı yapılmıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırmasının 2025 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2025'te en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 1000 firmanın toplam ihracatı 182 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk 1000 ihracatçı listesinde bir önceki yıla göre en hızlı yükselen şirket 727 basamakla Bilgin Yatçılık ve Turizm oldu. Şirket, 991'incilikten 264'üncülüğe çıktı.

Tosyalı Toyo Çelik 666 basamakla 233'üncülüğe, EVAS Ev Aletleri 559 sırayla 341'inciliğe, KCR Dış Ticaret 515 basamakla 120'nciliğe, Boomex Company Kargo 493 sırayla 356'ncılığa, isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket 441 sırayla 505'inciliğe yükseldi.

424 basamak yükselen ZF CVS Turkey Fren Sistemleri 492'nciliğe, 416 sıra atlayan adının açıklanmasını istemeyen bir firma 340'ıncı sıraya, 388 sıra çıkış yakalayan Feka Otomotiv Mamulleri 480'inciliğe, 375 basamak yükselen Numarine Ticaret 465'inciliğe ulaştı.

İhracatını oransal olarak en çok artıran şirketler

Geçen yıl ilk 1000 şirket arasında ihracatını oransal olarak en çok artıran şirket yüzde 411,1 ile KCR Dış Ticaret oldu. Firmanın ihracatı 49,1 milyon dolardan 251,1 milyon dolara yükseldi.

KCR Dış Ticareti yüzde 392,1 ile ARCA Savunma (2,9 milyar dolar), yüzde 273,4 ile Tosyalı Toyo Çelik (132,6 milyon dolar), yüzde 267,9 ile Bilgin Yatçılık ve Turizm (117,5 milyon dolar), yüzde 240,5 ile Tosyalı Demir Çelik (409,5 milyon dolar), yüzde 238,1 ile isminin açıklanmasını istemeyen bir şirket (433,3 milyon dolar) izledi.

EVAS Ev Aletleri ihracatını yüzde 160,6 artışla 92,1 milyon dolara, ROKETSAN yüzde 136,7 artışla 429,5 milyon dolara, Boomex Company Kargo yüzde 134,5 artışla 87,6 milyon dolara, HMS Yatırım Danışmanlık ise yüzde 131,5 artışla 585,5 milyon dolara çıkardı.

İhracat gelirini en fazla artıran şirketler

İlk 1000 şirket arasında ihracatını tutar bazında en çok artıran şirket 2,8 milyar dolarla Ford Otomotiv oldu. Şirketin ihracatı 8,5 milyar dolardan 11,35 milyar dolara çıktı.

ARCA Savunma 2,3 milyar dolar, TGS Dış Ticaret 655,5 milyon dolar, Baykar Makina 595,8 milyon dolar, Türk Hava Yolları (THY) 544,8 milyon dolar, Ahlatcı Kuyumculuk 488,6 milyon dolar, Mercedes-Benz Türk 433,1 milyon dolar ihracatını artırdı.

İlk 10'da ayrıca 375,3 milyon dolarla Man Truck&Bus Se Dar Mükellef Tem. Man Türkiye, 343 milyon dolarla TOFAŞ, 332,5 milyon dolarla HMS Yatırım Danışmanlık da yer aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 İhracat Raporu: Bilgin Yatçılık ve KCR Dış Ticaret Öne Çıktı - Son Dakika

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