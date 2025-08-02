2025 Kamu Toplu İş Sözleşmesi Detayları

PROTOKOLÜN DETAYLARI
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne göre; 1'inci yıl ilk 6 ay için yüzde 24, 2'nci 6 ay için yüzde 11 ücret artışı yapılacak. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyatları yüzde 11'i aşması halinde aşan kısım, 2'nci yıl ilk 6 ay ücret zammına ilave edilecek. 2'nci yıl ilk 6 ay için yüzde 10, 2'nci 6 ay için yüzde 6 oranında zam yapılacak. TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları bu oranları aşarsa, aşan kısım yine ilave edilecek. Ayrıca taban ücret 42 bin TL'ye çekilirken, işçilere günlük 50 TL de seyyanen zam yapılacak.
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