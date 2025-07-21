2025'te Gümrüklerde 35,5 Milyar TL'lik Kaçak Eşya Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında gümrüklerde düzenlenen operasyonlarda 35,5 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, 2025 yılının ilk 6 ayında 3 bin 650 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 114 artışla toplam 35 milyar 513 milyon Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı. Söz konusu dönemde; 18,7 ton uyuşturucu madde, 96 milyon 668 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eser gibi çok geniş bir yelpazede farklı ürün grupları ele geçirildi.

3,5 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2025 yılı Haziran ayında yürütülen operasyonlarda, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artışla toplam 9 milyar 67 milyon Türk lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde bulundu. Haziran ayında; 3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 9 milyon 872 bin çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin tıbbi malzeme ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'nın, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebep olarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyeceği belirtildi.