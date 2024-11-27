2025 Turizm Artışı Bekleniyor

Ekonomi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2025 yılında turizmde yüzde 5-10 arasında bir artış beklediklerini ifade etti.

MATSO Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek oy birliği ile onaylandı. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunum ile açıkladı. Geçtiğimiz hafta "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" temasıyla gerçekleştirilen 14. Turizm Resort Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulunan Güngör, kongrelerin turizm sektörü açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kongrede turizmin geleceğine dair önemli tartışmalar yapıldığını ve turizmin yol haritasının bu tür etkinliklerde şekillendiğini ifade eden Güngör, Turizm Resort Kongrelerinin sektördeki yenilikçi bakış açılarını ve gelişen trendleri ortaya koyarak, turizmin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkı sağladığını vurguladı. Turizm Resort Kongresi'nin geleneksel bir etkinlik haline getirildiğini belirten Güngör, "Kongrede turizm sektörünün geleceğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli ihtimaller ele alındı. Diğer yandan turizm paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, gelecek sezonun rezervasyonlarına dair oldukça olumlu sinyaller aldık. 2025 turizm sezonu için yüzde 5- 10 bandında bir artış beklendiğini gördük. Her ne kadar erken rezervasyonların başlaması, oranların artacağına dair bir öngörü oluştursa da bu rakamlar, fuarların ve erken rezervasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla daha da netleşecektir" dedi.

Güngör, Turizm Resort Kongresi'nin düzenlenmesinde başta AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu olmak üzere emeği geçenleri kutladı.

"2024 yılında yüzde 9 artış oldu"

2024 yılı turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, 2025 yılında Türkiye için başarılı bir turizm sezonunun beklendiğini ifade etti. 2023 yılı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon turist ağırladığını hatırlatan Güngör, 2024 yılı aynı dönemde ise bu sayının 55 milyon civarına ulaştığını ve böylece geçen yıl ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 9 oranında bir artış yaşandığını belirtti. Bu artışın sektörün sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlediğini ve Türkiye'nin turizmdeki cazibesinin devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Güngör, önümüzdeki yıllarda da bu olumlu trendin devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

"Manavgat'a 10 ayda 5 milyon 323 bin turist geldi"

Antalya'ya gelen turist sayılarıyla ilgili bilgi veren Güngör, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde Antalya'ya 16 milyon 131 bin turistin geldiğini belirtti. Geçen yılın aynı döneminde Antalya'yı 14 milyon 966 bin 827 turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Güngör, bu yılki artış oranının yaklaşık yüzde 8 olduğunu ifade etti. Bu artışın, Antalya'nın turizm sektöründeki güçlü potansiyelini ortaya koyduğunu vurguladı. Manavgat'a yılın 10 aylık döneminde 5 milyon 323 bin turist geldiğini belirten Güngör, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu rakamın yaklaşık 5 milyon olduğunu ifade etti. Ayrıca Türkiye genelindeki turizm gelirlerine de değinen Güngör, 2023 yılı Ocak- Eylül döneminde turizm gelirlerinin 43 milyar 979 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bu rakamın 46 milyar 880 milyon dolara ulaştığını ve böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla turizm gelirlerinde yaklaşık yüzde 6,6 oranında bir artış sağlandığını söyledi. Güngör, bu artışın Türkiye'nin turizm sektöründeki büyüme potansiyelinin ve global ölçekteki rekabet gücünün arttığını gösterdiğini vurguladı.

"Çeşitlenmiş ve sürdürülebilir turizm için daha fazla çalışacağız"

MATSO Başkanı Güngör, yapay zekanın turizme entegre edilmesiyle sektördeki çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu entegrasyon sayesinde turist memnuniyeti artırılabilecek ve dolayısıyla turizmin potansiyeli daha da geliştirilerek, ülke ve bölge olarak sürdürülebilir, çeşitlenmiş bir turizm anlayışını benimseyeceğiz" dedi.

12 aya yayılmış nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm için yoğun bir çaba harcanması gerektiğine dikkat çeken Güngör, geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılmasının önemini vurguladı. Güngör, turizmcilerin bireysel tanıtım çabalarının önemine değinmekle birlikte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen tanıtım çalışmalarının ülke turizmine büyük katkı sağladığını vurguladı. TGA'nın yaptığı tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'nin turizm sektörü için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Güngör, bu tür çalışmaların Türkiye'nin turizm potansiyelini global ölçekte daha görünür kıldığını ifade etti.

Güngör, MATSO olarak Manavgat- Side turizm destinasyonunu daha iyi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılarak tanıtım çalışmaları yapacaklarını kaydetti. - ANTALYA