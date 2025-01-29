2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

2025 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Naci Aktaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının İlimizdeki projeleri hakkında bilgi almak, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla 2025 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Özmerkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Naci Aktaş, 2024 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

2024 Aralık ayı sonu itibariyle yatırımcı kuruluşların 336, il ve ilçe belediyelerinin 46 adet olmak üzere, toplam 382 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını ifade eden Vali Aktaş, yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarının 13 milyar 340 milyon 581 bin TL, belediyelerin toplam proje tutarının ise 352 milyon 827 bin TL olduğunu kaydetti.

2024 yılı 4. dönem sonu itibariyle, il genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 2 milyar 4 milyon 525 bin TL, belediyelerce 273 milyon 43 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyar 277 milyon 569 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildiğini belirten Vali Aktaş, "Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında yüzde 74 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 80 fiziki gerçekleşme, belediyelerimizin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 74 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 79 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Gerçekleştirilen yatırımların Uşak halkının layık olduğu en iyi hizmeti sunmak üzere gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Aktaş, İlimize tahsis edilen ödenekleri hizmet ve yatırıma dönüştürmek üzere, başında bulunduğumuz kurum ve kuruluşların en iyi şekilde görevlerini yerine getirdiklerine olan inancımla, iş birliği ve koordinasyonumuzun Uşak ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Toplantı, Vali Naci Aktaş'ın konuşmasının ardından yatırımların değerlendirilmesiyle sona erdi. - UŞAK