2025 Yılı Yaş Çay Sezonu Rize'de Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yılı Yaş Çay Sezonu Rize'de Açıldı

2025 Yılı Yaş Çay Sezonu Rize\'de Açıldı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 2025 yılı yaş çay kampanyasının açılışını yaptı. Baydaş, çayın Rize için büyük bir nimet olduğunu vurgulayarak, üreticilere çaylarını toplayarak sürece başlamalarını hatırlattı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise üreticileri acele etmemeleri konusunda uyardı ve bu yıl rekoltede bir sıkıntı olmadığını belirtti.

16.05.2025 15:30  Güncelleme: 15:33
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2025 yılı yaş çay kampanyası hakkında açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş "Yağmur ve çay Rize için Allah'ın büyük bir nimeti. Yağmur rahmeti olmadan çay nimeti olmadan Rize'yi tarif edemeyiz" dedi.

2025 yılı yaş çay sezonu bugün itibariyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından açıldı. Sezonun açılmasıyla çayının hasat vakti gelen üreticiler bahçelerine girerek çay toplamaya başladı. Rize Merkez Sahil Camii'nde 2025 çay sezonun açılması nedeniyle Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı ve Rize Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel tarafından çay ikram edildi.

Yaş çay sezonunun üreticiye, sanayi sektörüne ve çay işleri çalışanlarına hayırlar getirmesini temenni ettiğini dile getiren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize için yağmur ve çayın öneminin büyük olduğunu ve şehirde yaşayan herkesin bu ikisi için şükretmesi gerektiğini ifade etti. Vali Baydaş "Çay bizim şehrimiz için en önemli marka değerimiz. Yağmur ve çay Rize için Allah'ın büyük bir nimeti. Yağmur rahmeti olmadan çay nimeti olmadan Rize'yi tarif edemeyiz. Rize Rize olmaz. Dolayısıyla şükretmemiz lazım. Bir çay kampanya dönemi daha ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzün startıyla başlıyor. Havaların müsaade ettiği ölçüde vatandaşımız çayını keserek bu süreci başlatacak. Çay alım fiyatı da açıklanmış oldu. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimiz açısından ÇAYKUR Genel Müdürlüğmüz açısından, özel sektör çay firmaları açısından, müstahsillerimiz açısından ve çalışanlarımız açısından bereketli ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Yağmur ve çaydan dolayı her birimizin şükretmesi lazım. Bu şehir için çay bereket demek düğün dernek demek. Rizelilerin birçoğu 'Çay bizi okuttu, çay bizi evlendirdi, çay bizi ev sahibi yaptı. Geçimimizi çay nimetine borçluyuz' der. Tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticileri acele etmemeleri noktasında uyaran ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise "Bugün itibariyle kampanyamızı açmış olduk. Çay bölgemiz için her şey. Ayrıca don nedeniyle biraz ertelenme oldu ama çayda bir sıkıntı yok muhtemelen aynı rekolteyi yakalayacağız. Ayrıca kar yağdığı için de kaliteli, sağlıklı, güzel bir çay olacağını düşünüyoruz. Bayram havasında sağlıklı, mutlu ve huzur içinde bol bereketli olmasını diliyorum. Bugün itibariyle kampanya açıldı. Erken açtık zaten. Şimdilik aceleye gerek yok ama yine de hasat olgunluğuna gelen çayların biran önce toplanmasında fayda var" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2025 Yılı Yaş Çay Sezonu Rize'de Açıldı - Son Dakika

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