2026-2027 Av Sezonu 18 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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2026-2027 Av Sezonu 18 Ağustos'ta Başlıyor

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Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak. Avcılar, Merkez Av Komisyonu'nun belirlediği kurallara uyarak belirli günlerde ve türlerde avlanabilecek. Kurallara uymayanlara idari yaptırım uygulanacak.

Türkiye'de 2026-2027 av sezonu 18 Ağustos'ta başlayacak.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de kara avcılığına ilişkin uygulamalar, av ve yaban hayatının korunması ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere, Türkiye'de kara avcılığıyla ilgili usul ve esasları belirliyor ve alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen hayvanlar ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları belirleyen komisyon, devlet ve genel avlaklarında avlanmayla ilgili hususları, yasak avlanma esas ve usullerinin yanında avda kullanılması ve avlaklarda bulundurulması yasaklanan araç gereçler ile mücadele amaçlı avlanma usullerini de tespit ediyor.

Hayvanların av günleri

Merkez Av Komisyonunca alınan kararlar çerçevesinde, avlanma Türkiye'de tüm bölgelerde 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu tarihte bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı yapılabilecek.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ile idari ve resmi tatillerde ava çıkılabilecek.

Yaban domuzu ve birinci grup kuşlar (bıldırcın-üveyik türleri) ile üçüncü grup kuşların (yeşilbaş ördek, boz ördek) avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

Kararlara uymayan avcılara idari yaptırım

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması'ndan (AVA) ve "0850 888 06 06" numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel ve devlet avlaklarında av yapabilecek.

Komisyonun aldığı kararlara uyma zorunluluğu bulunan avcılar, Resmi Gazete'de yayımlanan avlanma esas ve usullerine, av günlerine ve türlere göre belirlenen kotalara uyarak avlanacak.

Bu kararlara uymayan avcılara, ilgili kanun çerçevesinde idari yaptırım uygulanacak.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Ekonomi, Ağustos, Türkiye, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026-2027 Av Sezonu 18 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika

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