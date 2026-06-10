2026 Dünya Kupası Biletleri 10 Kat Pahalı - Son Dakika
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2026 Dünya Kupası Biletleri 10 Kat Pahalı

10.06.2026 11:29
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları, 2022'ye göre 5-10 kat artarak taraftarları zorluyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının bilet fiyatları 2022'deki turnuvaya göre 5 kat artış gösterirken final biletlerinin ise 10 kat daha yüksek durumda olması taraftarları ekonomik açıdan zorluyor.

ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası, bilet fiyatları baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu oluyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçının biletleri 560 ile 2 bin 735 dolar arasında değişirken 2022'deki turnuvada açılış karşılaşmasının bilet fiyatları 55 ile 618 dolar arasındaydı.

2026'da açılış maçı biletleri 5 ila 10 kat daha yüksek

2026'da bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken açılış maçının biletleri 560 dolardan başlıyor. En pahalı bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.

Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 ile 618 dolar arasındaydı.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki karşılaşmalar için bilet fiyatları ortalama 400 dolar civarında bulunurken Katar'da ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.

Katar'da grup aşamasındaki maçlarda bilet fiyatları 11 ile 220 dolar arasında değişiyordu.

Final, 10 kat daha pahalı

ABD'de yapılacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak finalin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor.

Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206, en pahalı bileti ise 1607 dolara satılmıştı.

Buna karşılık 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği de tepki göstermişti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde "Yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmayan satın alma koşulları ile tekel konumunu kötüye kullanma" iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulunmuştu.

Dünya Kupası biletlerine "adil ve şeffaf erişim" olması gerektiğini belirten FSE, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim; biletlere adil ve şeffaf erişim şart." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Dünya Kupası Biletleri 10 Kat Pahalı - Son Dakika

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