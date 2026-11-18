İşsiz sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 46 bin kişi artarak 2 milyon 870 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 14,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 21,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 60,3'ü hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 58 bin kişi, sanayi sektöründe 133 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 9 bin kişi hizmet sektöründe 120 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 13,6'sı tarım, yüzde 19,3'ü sanayi, yüzde 6,8'i inşaat, yüzde 60,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,3 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 30,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,0 puanlık artış ile yüzde 30,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.