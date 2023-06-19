22 Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur? - Son Dakika
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22 Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur?

22 Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur?

19.06.2023 11:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında piyasaların gözü 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ankara kulislerine göre ciddi oranda faiz artışı kararı çıkacak. Ekonomistler ise faizin yüzde 20'lere çıkabileceğini öngörüyor. Ulusal ve uluslararası piyasalara 'Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor' mesajı verilmek isteniyor.

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22 HAZİRAN MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında piyasaların gözü perşembe günkü faiz kararına çevrildi. Ankara kulislerine düşen iddiaya göre, 22 Haziran'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından ciddi oranda faiz artışı kararı çıkacak. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Reuters'ın anketine göre ekonomistler, Merkez'in faizi yüzde 20'lere çıkarmasını bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası ile atacağı adımları kabullendik" açıklaması sonrasında ise gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Reuters anketine katılan 15 ekonomistin 22 Haziran günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı için medyan tahmini yüzde 20 ile 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

22 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman açıklanır? Merkez Bankası faiz artırırsa ne olur?

"FAİZ CİDDİ ORANDA ARTIRILACAK"

Öte yandan Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre de Merkez Bankası perşembe günü ciddi oranda bir faiz artırımına gidecek. Bu hamleyle ulusal ve uluslararası piyasalara "Reel ekonominin gereği neyse o yapılıyor" mesajının verilmek istendiği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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Merkez Bankası'ndan ciddi faiz artırımı iddiası Merkez Bankası'ndan ciddi faiz artırımı iddiası

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Son Dakika Ekonomi 22 Haziran Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Olur? - Son Dakika


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