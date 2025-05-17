22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

22 Mayıs "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak

22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanmasına dair genelde Resmi Gazete'de yayımlandı.

17.05.2025 02:19
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22 Mayıs'ın "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanmasına dair genelde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Finansal Okuryazarlık Günü Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Finansal okuryazarlığın önemine değinilen genelgede, "Finansal okuryazarlık, yalnızca bireylerin kişisel bütçelerini yönetebilmeleri açısından değil, aynı zamanda toplumun genel refahının artırılması ve finansal sistemin istikrarının sağlanması ile ülkemizin ekonomik direncinin güçlendirilmesi bakımından da stratejik öneme sahiptir. Ülkemizde sermaye piyasasına yatırım kültürünün oluşturulması, mevcut ve potansiyel yatırımcıların sermaye piyasalarına olan güveninin ve farkındalığının artırılması için okul öncesi ve okul çağındaki çocuklardan gençlere, hane halkından piyasa profesyonellerine kadar belirlenmiş farklı hedef kitlelerine ihtiyaçları ve donanımları gözetilerek, uygun iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Finansal eğitimin geniş kitlelere ulaşmasının önemi vurgulanan genelgede, "Dijitalleşme ile birlikte çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlere yönelik yatırımcıların ve finansal tüketicilerin bilgi düzeyinin artırılarak piyasa risklerine karşı korunabilmeleri ve bilinçli tercihler yaparak isabetli kararlar alabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması elzemdir. Bu kapsamda finansal eğitimin sürekli hale getirilmesi ile finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması; giderek karmaşık hale gelen finansal piyasaların bilinirliğini ve farklı kesimlerin finansal piyasalara güvenli bir şekilde katılım olanağını artırarak, ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanan genelgeye göre, "Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ülke çapında yürütülen finansal eğitim eylem planı çalışmalarında koordinatör kurum olarak görevli olurken finansal okuryazarlık bilincinin ve finansal farkındalığın artırılması ile konunun daha geniş kitlelere duyurulması amacıyla her yıl Sermaye Piyasası Kurulunun koordinasyonunda 22 Mayıs tarihi "Finansal Okuryazarlık Günü" olarak kutlanacak.

Ayrıca genelgede "Okuryazarlık Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 22 Mayıs 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacak - Son Dakika

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