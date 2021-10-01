Üye Girişi
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

01.10.2021 09:32

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü.

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

EDİRNE - Edirneli üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, kuzeninin süs tavuklarıyla başlayan hobisini ticarete dönüştürdü. Yurtdışından gelen talepleri reddeden Simay, yurtiçindeki taleplere yetişmekte zorlanırken, aile ekonomisine katkı sağlayıp üniversite masraflarını da karşılamaya başladı.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Köseömer Köyü'nde yaşayan Trakya Üniversitesi Radyoterapi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Simay Gün, süs tavuklarıyla 4 yıl önce kuzeni sayesinde tanıştığını söyledi. Hobi olarak kuzeninden 2 cins tavuk aldığını sonrasında ise dünyaca kabul gören ve aranan değişik ırklara ait süs tavuklarının sayısını artırıp hobisini ticarete dönüştürme kararı aldığını belirten Gün, 4 yılda 20 cins ve renkte 50'nin üzerinde süs tavuğuna sahip olduğunu vurguladı.

Talepleri karşılamakta güçlük çekiyor

Yetiştirdiği tavuklara yurt dışından çok talep olduğunu belirten Gün, yurt dışına satış yapmadığının altını çizdi. Süs tavuklarının Türkiye'de yaygınlaştırılması için sadece yurt içine satış gerçekleştirdiğini ifade eden Gün, talepleri karşılamakta güçlük çektiğini anlattı.

"Onlar benim evlatlarım, okul sonrası görmek için can atıyorum"

Eğitim gördüğü üniversiteye gittiğinde bir hafta eve gelmediğini söyleyen Gün, hafta sonu köye dönüp tavuklarına kavuşmak için can attığını belirtti. Gönüllerini almak için tavuklarına özel yemler hazırladığını ifade eden Gün, üniversite günlerinde tavuklarına annesinin baktığını anlattı. Tavuklarının kendisi için bir evlat olduğunu söyleyen Gün, herkese tavuk yetiştiriciliği çağrısında bulundu.

Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor
Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor

Trakya Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı 10:01 Fenerbahçe tribünlerini özetleyen kare! Hüzünlü taraftarın son hali sosyal medyayı yıktı Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim 09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor 09:48 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı 09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları 23:03 Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
09:57 Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti
09:54 Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak
09:54 Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim
09:47 Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi         
10:04
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak Deniz taksi açılış ücreti 100 lira olacak         
09:54
Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu         
09:31
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli         
22:47
Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır         
20:33
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 10:08:24. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencisi hobisini ticarete dönüştürdü şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement