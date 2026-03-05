24 Eyalet Trump'a Karşı Dava Açıyor - Son Dakika
24 Eyalet Trump'a Karşı Dava Açıyor

05.03.2026 22:18
ABD'de 24 eyalet, Trump'ın küresel gümrük vergisini durdurmak için dava açma kararı aldı.

ABD'de 24 eyalet, Yüksek Mahkemenin tarifelerle ilgili kararının ardından Başkan Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergisini durdurmak için dava açacaklarını duyurdu.

Oregon eyaletinin başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, eyaletlerin Trump'ın Kongre onayı olmadan dünya genelinde tarifeleri artırmaya yönelik son girişimine itiraz ettiği belirtildi.

Açıklamada, 24 eyaletin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde, Trump'ın "Amerikalı tüketiciler ve işletmelere yasa dışı tarifeler uygulama girişimini durdurmak" amacıyla dava açacağı bildirildi.

Trump'ın bir yılı aşkın süredir yasal yetkisi olmamasına rağmen tarifeler uygulayarak "Amerikan ekonomisinde kaosa yol açtı." ifadesi yer alan açıklamada, Trump'ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife uygulama yetkisi verdiği iddiasının aksine Yüksek Mahkemenin söz konusu yasa kapsamında uygulanan tarifelerin hukuka aykırı olduğuna hükmettiği anımsatıldı.

Açıklamada, Trump'ın mahkeme kararını kabul etmek yerine 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesine başvurarak dünya genelinde çoğu ürüne yüzde 15 tarife uygulanacağını açıkladığı ancak söz konusu yasanın yalnızca sınırlı koşullarda tarifelere izin verdiği vurgulandı.

Trump ve yönetiminin son girişimlerinin yasayı ihlal ettiği, anayasal güçler ayrılığını zedelediği ve İdari Usul Yasası'nı ihlal ettiğinin savunulduğu belirtilen açıklamada, Oregon, Arizona, California, New York, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Kentucky ve Pennsylvania'nın dava açacak 24 eyalet arasında yer aldığı kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın Başkan'a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesi uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi

