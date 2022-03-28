28 bin çiftçiye mazot ve gübre desteği verildi - Son Dakika
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28 bin çiftçiye mazot ve gübre desteği verildi

28.03.2022 14:52
28 bin çiftçiye mazot ve gübre desteği verildi

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı mazot ve gübre destekleri çerçevesinde Düzce'de 28 bin 786 çiftçiye 13 milyon 229 bin 597 lira 69 kuruşluk destek ödemesi yaptı.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Müdürlüğü 2021 yılı mazot ve gübre destekleri çerçevesinde Düzce'de 28 bin 786 çiftçiye 13 milyon 229 bin 597 lira 69 kuruşluk destek ödemesi yaptı.

Düzce'de tarım ile ilgilenen çiftçilere destekler sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımcılığı geliştirmek için verdiği Mazot ve gübre desteğine Düzce'den başvuran kişilerin tamamına destek ödemeleri Mart 2022 itibari ile yapıldı. Müdürlükten alınan bilgilere göre 2021 yılında Düzce'de 28 bin 786 çiftçiye 501 bin 816 dekar destekleme alanı için 13 milyon 299 bin 597 lira 69 kuruş mazot ve gübre desteği verildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 28 bin çiftçiye mazot ve gübre desteği verildi - Son Dakika


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