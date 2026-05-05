29. Avrasya Ekonomi Zirvesi Hazırlıkları Devam Ediyor

Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli sivil toplum organizasyonlarından biri olan Avrasya Ekonomi Zirvesi, Marmara Grubu Vakfı (MGV) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile beraber düzenleniyor. Zirveye 48 ülkeden yaklaşık 300 siyasetçi, diplomat, akademisyen, inanç önderi ve iş insanı katılacak. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, "Bu yıl düzenleyeceğimiz zirve, değişen güç dengelerini anlamak ve daha adil bir gelecek vizyonu oluşturabilmemiz için önemli bir platform olacak. Zirvede savaşların ve bölgesel çatışmaların yanı sıra kadınların barış ve diplomasi süreçlerindeki rolüne özel bir vurgu yapacağız" dedi.

"Son üç yıldır yaşadığımız sorunlara rağmen küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü gerçekleştiriyoruz"

İHKİB Başkan Yardımcısı Selçuk Mehmet Kaya, "Avrasya Ekonomi Zirvesi insanlık için fırsatların ve tehditlerin bütün boyutlarıyla ele alındığı bir platform. İş insanları arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine de katkı sunan bu organizasyonu moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir etkinlik olarak görüyoruz. Biz bu organizasyonu aynı zamanda moda endüstrimizin gücünü dünyaya tanıtan bir etkinlik olarak görüyoruz. Hazır giyim katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyor. Üretimde marka ülke ve aynı zamanda küresel oyuncuyuz. Rekabetçilik konusunda son üç yıldır yaşadığımız sorunlara rağmen küresel hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3'ünü gerçekleştiriyoruz. Dünyanın yedinci, Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve tasarım odaklı katma değer, sektörümüzün rekabet gücünü belirleyen en kritik unsurlar olacak. Yeşil mutabakat ve karbon ayak izi gibi kriterlere uyum sağlayarak, sadece üretimde değil sürdürülebilirlikte de öncü ülke kimliğimizi güçlendireceğiz. Türkiye'yi hazır giyimde yalnızca güçlü bir üretici değil, aynı zamanda küresel ölçekte markaları olan, trend belirleyen bir moda merkezi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zirvede ortak akıl ve diyalog ihtiyacına güçlü bir yanıt vereceğiz"

29'uncu Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin, küresel ölçekte derinleşen krizler karşısında ortak akıl ve diyalog ihtiyacına güçlü bir yanıt oluşturacağını vurgulayan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, "Avrasya Ekonomi Zirvesi ile biz barış, demokrasi, ekonomik iş birliği ve toplumsal kapsayıcılık ekseninde yeni perspektifler geliştirmeyi hedefliyoruz. 29 yıldır ülkelerinde kritik görevler üstlenmiş siyasetçileri, akademisyenleri, iş insanlarını, inanç önderlerini ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Bu yıl düzenleyeceğimiz zirve, değişen güç dengelerini anlamak ve daha adil bir gelecek vizyonu oluşturabilmemiz için önemli bir platform olacak. Zirvede savaşların ve bölgesel çatışmaların yanı sıra kadınların barış ve diplomasi süreçlerindeki rolüne özel bir vurgu yapacağız. Enerji jeopolitiği, küresel ekonomik kırılganlıklar, güvenlik mimarisi ve demokratik kurumların dayanıklılığı, Avrupa Birliği'nin (AB) dönüşümü ve Türkiye'nin bu süreçteki konumunu çok boyutlu bir perspektifle ele alacağız. Su ve yeşil kaynakların hızla tükenmesi de zirvenin ana temalarından biri olacak. Yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve insani boyutları olan küresel bir tehdit haline gelen sorunla ilgili somut önerileri ve altyapı çözümlerini konuşacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL