29 kişilik DEİK heyeti Şam'da Suriye Ticaret Odaları Birliğiyle ticareti görüştü - Son Dakika
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29 kişilik DEİK heyeti Şam'da Suriye Ticaret Odaları Birliğiyle ticareti görüştü

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29 kişilik DEİK heyeti Şam\'da Suriye Ticaret Odaları Birliğiyle ticareti görüştü
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DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi heyeti, Şam'da Suriye Ticaret Odaları Birliğiyle ticaret hacmini ve yatırım fırsatlarını görüştü. 29 kişilik heyet, bürokratik ve lojistik engellerin yanı sıra Suriye'nin yeniden imarında Türk firmalarının üstlenebileceği rolleri de ele aldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya başkanlığındaki 29 kişilik Türk heyeti, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu.

Gıda, ilaç, inşaat, altyapı, enerji, tarım, lojistik ve teknoloji sektörlerinden iş insanlarının yer aldığı heyet, Suriye Ticaret Odaları Birliği temsilcileriyle ikili görüşmeler yaptı.

Altunkaya'nın yazılı açıklamasına göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım fırsatlarının geliştirilmesi ve ticaretin önündeki bürokratik ve lojistik engellerin giderilmesi ele alındı.

Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk firmalarının üstlenebileceği rollerin de değerlendirildiği görüşmelerde, özellikle gıda, ilaç, enerji ve tarım sektörlerinde ortak projeler geliştirilmesi gündeme geldi.

Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Altunkaya, iki ülke iş dünyası arasında sürdürülebilir işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Temasların, Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
Türkiye İş KonseyiEkonomiTürkiyeSuriyeDünyaŞamSon Dakika

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