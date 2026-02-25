3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak

3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak
25.02.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde. Kulislerde 5 bin ila 6 bin arasına çıkması beklenen bayram ikramiyeleri için kritik bir uyarı geldi. 28 Şubat'a kadar emeklilik başvurusu yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak.

Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli için kritik süreç başladı. Henüz emekli olmayan ancak şartları sağlayan vatandaşların 28 Şubat'a kadar SGK'ya dilekçe vermemesi halinde bu yılki bayram ikramiyesinden yararlanamayacak.

6 BİN LİRA İHTİMALİ MASADA

SGK uzmanı İsa Karakaş, köşe yazısında Ankara kulislerinden gelen bilgileri paylaştı. Karakaş'a göre bayram ikramiyesinde artış yapılması kesinleşirken, artış oranının yüzde 25 civarında kalması bekleniyor. Bu durumda ikramiyenin 5.000 TL seviyesinde açıklanabileceği ifade ediliyor. Son aşamada rakamın 5.500 TL ya da 6.000 TL'ye yükselme ihtimalinin de konuşulduğu aktarıldı.

BAYRAM İKRAMİYELERİ MART AYININ ORTASINDAN İTİBAREN HESAPLARDA

2026 Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibi için ödemelerin bayramdan önce, mart ayının ortasından itibaren tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılması planlanıyor.

BAŞVURU İÇİN KRİTİK TARİH 28 ŞUBAT

İkramiyeyi almak isteyen emekliler için zaman daralıyor. Henüz emekli olmayan ve şartları uyan vatandaşların, 28 Şubat gününe kadar dilekçelerini SGK'ya ulaştırmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuran herkes bayram ikramiyesi listesine adını yazdıracak.

KİMLER ALABİLECEK?

Kendi çalışmasıyla emekli olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları tam ödeme alacak. Dul ve yetimler ise aylık oranlarına göre hisseli ödeme alacak. Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da derecelerine göre ödeme yapılacak.

65 yaş aylığı, engelli aylığı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar ise SGK'nın bayram ikramiyesinden yararlanamayacak. Karakaş, mevcut tabloda 5.000 TL rakamının öne çıktığını belirterek nihai kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Emekli Zammı, 28 Şubat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: 3 gününüz var! Başvuru yapmayan bayram ikramiyesi alamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.