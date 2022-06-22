3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret - Son Dakika
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3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret

22.06.2022 11:02
3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret

MİGROS, Carrefoursa ve BİM'in, Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtıkları davanın durdurulması istemi reddedildi.

MİGROS, Carrefoursa ve BİM'in, Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtıkları davanın durdurulması istemi reddedildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan mahkeme kararlarına göre; Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumu'nun rekabet ihlali nedeniyle aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.Ayrıca İdare Mahkemesi'nce Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin de reddine karar verildi.


YORUMLAR
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Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin 'yürütmeyi durdurun' istemi reddedildi Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin 'yürütmeyi durdurun' istemi reddedildi
Kaynak: DHA

CarrefourSA, Migros, Bim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 zincir marketin yürütmeyi durdurma talebine ret - Son Dakika
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