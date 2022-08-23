Kilis'te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği

23.08.2022 16:33
Kilis'te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği

30 Eylül 2019 tarihinde kurulan Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Kilis Horoz Karası üzümün hakkettiği yere gelmesi için yapmış olduğu çalışmalarla üyelerine "Kilis Horoz Karası" kurutma malzemesi olarak her bir üyesine kurutmalık şal ve ağır soda dağıtımı yapıldı.

30 Eylül 2019 tarihinde kurulan Kilis Üzüm Üreticileri Birliği Kilis Horoz Karası üzümün hakkettiği yere gelmesi için yapmış olduğu çalışmalarla üyelerine "Kilis Horoz Karası" kurutma malzemesi olarak her bir üyesine kurutmalık şal ve ağır soda dağıtımı yapıldı.

Kilis İl Özel İdare tarafından desteklenen girdi dağıtımı Birliğe ait Musabeyli ilçesi Karbeyaz Köyündeki tesiste yapıldı. Törene Vali Recep Soytürk, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara, Musabeyli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız, Birlik üyesi üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Üzümün Kilis için en önemli tarım ürünlerinin başında geldiğine dikkat çeken Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Kilis'te tarımsal üretimde çok önemli bir yere sahip olan zeytinden sonra, üzüm de çiftçiler için hayati öneme sahip bir üründür. Ancak, bölgede uzun yıllar eski usullerle üretim yapılması, özellikle tarım zararlılarına karşı etkin mücadele yapılamaması, ürünün değerinde pazarlanamaması gibi nedenlerle hızla azalan bağ alanları nedeniyle bağcılık istenilen gelişmeyi göstermemiştir. Kilis Üzüm Üreticileri Birliği sayesinde İlimizde bulunan üzüm üreticileri bir araya gelerek üzüm üretimi talebe göre planlanacak, üretilen ürünün özellikle de Kilis yöresine ait Horozkarası kuru üzümün kalitesi arttırılarak katma değeri yüksek bir şekilde pazarda yer alması sağlanacak, böylece üzüm üreticisi çiftçimizin yüzü gülecek ve emeği yerde kalmayacaktır. Dağıtımı yapılan girdilerin ilimiz üzüm üreticisi çiftçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu Turgutlu Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Müzikli Dans Tiyatrosu Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı Turgutlu Belediyesi'nin Kitap Fuarı İçin Geri Sayım Başladı
Kaynak: İHA

Musabeyli, Eylül, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te üzüm üreticilerine kurutmalık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement