30 kişiye yetim yardımı bağlandı - Son Dakika
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30 kişiye yetim yardımı bağlandı

26.02.2022 09:57
30 kişiye yetim yardımı bağlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz yetim yardımı kapsamında 30 kişi tespit edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öksüz yetim yardımı kapsamında 30 kişi tespit edildi. Kişilere 18 bin lira ödeme yapıldı.

Düzce'de öksüz ve yetim yardımı çalışmaları kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vakıf ekiplerince yapılan çalışmalarda Düzce merkezde belirlenen 30 öksüz ve yetime 18 bin lira ödeme yapıldı. Ödeme sahibi olan kişiler ilgili kuruma giderek kimlikleri ile ödemelerini alabilecek. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 30 kişiye yetim yardımı bağlandı - Son Dakika


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