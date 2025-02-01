31. Gıda Fuarı\'ndan Fresh Antalya Daveti

Ekonomi

Antalya'da, 28 Ocak'ta başlayıp 3 gün süren 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı (Food Product) gezen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yine ANFAŞ'ta 18-20 Eylül tarihinde yapılacak 'Fresh Antalya Fuarı'nda tüm üyeleri ve kuruluşları yer almaya davet etti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ANFAŞ tarafından bu yıl 31'ncisi düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nı (Food Product) gezdi. Fuarı oldukça başarılı bulan Başkan Yusuf Hacısüleyman, bu fuarın özellikle Antalya'da yapılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Başkan Hacısüleyman, "Tüketici ile üreticiyi buluşturması açısından çok anlamlı bir fuar. Her ne kadar 12 turizm yapsak da ana aylarımızın başlangıcında herkesin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, toplu sözleşmelerin yapabileceği, mal alımları konusunda istişare edebileceği, görüş alışverişinde bulunabileceği çok değerli bir fuar olarak görüyoruz" dedi.

Özellikle ANFAŞ'ın bu konudaki çalışmalarını ve çalışma arkadaşlarını takdirle karşıladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Yusuf Hacısüleyman, "Aynı zamanda Eylül ayında yapılacak olan sebze ve meyve fuarımız da var. 18-20 Eylül tarihinde yapılacak olan fuara tüm ATSO üyelerimizi ve diğer kuruluşlarımızı burada yer almaya davet ediyoruz. Food Product fuarı bu yıl 31'inci kez yapılıyor. Bir fuarın uzun yıllar devam etmesi, kuşkusuz o fuarı düzenleyenlerin başarısı ile ilgilidir. Amacımız bu fuar sayılarımızı daha fazla artırmak. Antalya'nın her hafta bir fuarla tanışmasını sağlamak. Bu yöndeki çabalarımızı bütün şehir olarak hep beraber yapmamız gerekiyor. Biz ATSO olarak üstümüze düşen görevi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman'a 'Fresh Antalya Fuarı' ile ilgili bilgi veren Fresh Antalya Proje Müdürü Buse Özbilek, "Bu yıl 100'den fazla katılımcı ile 50 ülkeden gelecek ziyaretçilerle kapılarımızı açmaya hazırlanıyoruz. Uluslararası platformlarda reklamlar verdik. Sebze ve meyve sektörü fuarın özellikle Antalya'da yapılmasını istiyor. Biz de onların bu talebine duyarsız kalmadık. Kamu kurum ve kuruluşlarının da desteği bizler için çok önemli. Sayın başkanıma da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA