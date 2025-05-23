TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD 3 Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 329 projeye 3,6 milyar TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "IPARD 3 Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar TL hibe desteği almaya hak kazandı. Böylelikle 329 girişimcimiz hayallerine bir adım daha yaklaşırken projeler tamamlandığında 6 milyar TL tutarındaki yatırımı ülke ekonomisine kazandırmış olacağız" dedi.

Hibe desteğinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla sağlandığına işaret eden Yumaklı, "Bu desteklerle; üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hayvansal üretimimizin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.