38 bin 230 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Kartalkaya köyünde yapımı devam eden Kartalkaya barajı ile 38 bin 230 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Sivas'ta yaptığı yatırımlarla toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

"Ülke ekonomisine 39 milyon katkı sağlayacak"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Sivas Gemerek Kartalkaya Barajında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Çalışmaları devam eden Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması sonrasında barajda depolanacak su ile 38 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench, memba ve mansap batardoları, perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Seydinali Rölekasyon yolu imalatlarının tamamlandı. Baraj gövdesi dolgu imalatı ve Kartalkaya - Deliler Rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 2.880.000 m gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33,16 milyon m3 olan Sivas Gemerek Kartalkaya Barajının tamamlanması halinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - SİVAS