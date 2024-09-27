4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor

4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle 9-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek fuar, tarım, hayvancılık ve teknoloji sektörlerinde önemli yenilikleri tanıtmayı hedefliyor. Fuar, yerel üreticilerin ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlayacak ve ekonomik canlanmaya yol açacak.

27.09.2024 15:28  Güncelleme: 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Elazığ'ın tarım, hayvancılık ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini ortaya koymak ve bu sektörlerdeki yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlenecek olan fuarın ilimiz ve ülke ekonomisi yanında sektör temsilcileri ile çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Elazığ, özelikle teşvikte 6. bölge imkanlarından faydalanmasından sonra sanayi ve üretimde önemli bir atılım dönemi yaşıyor. Şehrin üretim ve kazanımlarının tanıtılması ve yeni pazarlara ulaşması noktasında hem ekonomik hem de sosyal hayatına önemli bir canlılık kazandıran fuar ve festivalleri önemsiyor ve destek veriyoruz. İlimizde 9-13 Ekim tarihler arasında gerçekleştirilecek olan 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarıyla yerel üreticilerimizin ve girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınmasını sağlamakla birlikte şehrimizin turizm potansiyelini artıracaktır."

Fuarın, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yenilikçi teknolojilerin tanıtılmasına ve bu alanlardaki yatırımların artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Alan, "Fuarla birlikte şehrimizin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacaktır. Ayrıca ticaret erbabımız için yeni iş fırsatları oluşturacak olan fuar, iş bağlantılarının kurulmasına ve mevcut iş ilişkilerinin güçlenmesine ne fırsat tanıyacaktır" dedi.

Çiftçilerimizin modern tarım teknikleri ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak olan fuarın, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacağını ifade eden Başkan Alan, "Fuar çerçevesinde çiftçilerimiz, düzenlenecek olan eğitim programları ve atölye çalışmalarına katılarak, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Elazığ'ı ve ülkemizi, birlikte daha ileriye taşıma amacıyla tüm sektör temsilcileri ile üreticilerimizi şehrimizin tarımsal alanda kalkınması ve gelişmesine katkı sunacak bu önemli fuara katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Elazığ Belediyesi, Yerel Haberler, Çiftçilik, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
07:53 Yok böyle maç Nuri Şahin’in öğrencilerinden müthiş geri dönüş Yok böyle maç! Nuri Şahin'in öğrencilerinden müthiş geri dönüş
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
23:17 Rusya’da benzin istasyonu havaya uçtu: 2’si çocuk 10 ölü Rusya'da benzin istasyonu havaya uçtu: 2'si çocuk 10 ölü
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:31:35. #1.11#
SON DAKİKA: 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement