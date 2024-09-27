Ekonomi

Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı hazırlıkları devam ediyor.

Elazığ'ın tarım, hayvancılık ve teknoloji alanlarındaki potansiyelini ortaya koymak ve bu sektörlerdeki yenilikleri tanıtmak amacıyla düzenlenecek olan fuarın ilimiz ve ülke ekonomisi yanında sektör temsilcileri ile çiftçilerimize önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Elazığ, özelikle teşvikte 6. bölge imkanlarından faydalanmasından sonra sanayi ve üretimde önemli bir atılım dönemi yaşıyor. Şehrin üretim ve kazanımlarının tanıtılması ve yeni pazarlara ulaşması noktasında hem ekonomik hem de sosyal hayatına önemli bir canlılık kazandıran fuar ve festivalleri önemsiyor ve destek veriyoruz. İlimizde 9-13 Ekim tarihler arasında gerçekleştirilecek olan 4. Elazığ Gıda Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarıyla yerel üreticilerimizin ve girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınmasını sağlamakla birlikte şehrimizin turizm potansiyelini artıracaktır."

Fuarın, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yenilikçi teknolojilerin tanıtılmasına ve bu alanlardaki yatırımların artmasına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Alan, "Fuarla birlikte şehrimizin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki rekabet gücü artacak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamız kolaylaşacaktır. Ayrıca ticaret erbabımız için yeni iş fırsatları oluşturacak olan fuar, iş bağlantılarının kurulmasına ve mevcut iş ilişkilerinin güçlenmesine ne fırsat tanıyacaktır" dedi.

Çiftçilerimizin modern tarım teknikleri ve yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak olan fuarın, verimliliklerini artırmalarına yardımcı olacağını ifade eden Başkan Alan, "Fuar çerçevesinde çiftçilerimiz, düzenlenecek olan eğitim programları ve atölye çalışmalarına katılarak, bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Elazığ'ı ve ülkemizi, birlikte daha ileriye taşıma amacıyla tüm sektör temsilcileri ile üreticilerimizi şehrimizin tarımsal alanda kalkınması ve gelişmesine katkı sunacak bu önemli fuara katılmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ