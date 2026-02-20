40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Birleşik Krallık merkezli çikolata üreticisi Marasu's Petit Fours, uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdikten sonra mali sorunlar nedeniyle iflas sürecini başlattı.
Şirket, artan üretim giderleri ile gerileyen satış hacmi nedeniyle ciddi finansal zorluklarla karşılaştı ve merkezinin bulunduğu London çikolata pazarında faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çektiğini duyurdu.
1980'li yıllarda kurulan ve Fortnum & Mason, Selfridges ile Harrods gibi prestijli perakendecilere üretim yapan Marasu's Petit Fours, uzun yıllar lüks çikolata segmentinde önemli bir aktör olarak kabul edildi. Ancak son dönemde artan hammadde maliyetleri ve talepteki yavaşlama, şirketin mali yapısını zorladı.
Sektör kaynakları, küresel kakao fiyatlarındaki yükselişin ve azalan tüketici talebinin iflas kararında belirleyici rol oynadığını aktardı. Birleşik Krallık çikolata piyasasında köklü bir isim olarak bilinen şirketin geleceği belirsizliğini korurken, sektör temsilcileri bu gelişmenin premium gıda pazarında daha geniş etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.
