5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi

25.06.2022 13:06
5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi

Konya'da işten çıkarıldığını söyleyen vatandaş, 5 TL'lik banknotun üzerine "Cebimdeki son param bu 5 lira ile ekmek aldım. Ne acı" şeklindeki not düşmesi hüzün yarattı. 5 TL'lik banknotu paylaşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da "Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin?" dedi.

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi trajik hikayeleri de beraberinde getiriyor. Konya'da yaşandığı ifade edilen olayda bir vatandaşın 5 TL'lik banknot üzerine yazdığı not yürekleri burktu.

"CEBİMDEKİ SON PARAM BU"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran 5 TL'lik banknotun üzerinde "Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı" ifadeleri yer alıyor.

İşte çıkartılan vatandaşın 5 liraya yazdığı not yürek burktu

CHP'Lİ VEKİL DE PAYLAŞTI

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa "AKP'nin kalesi Konya'dan elimize ilginç bir para geçti. Hakikaten ne acı bir durum değil mi? Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin? Hani sosyal devlet anlayışı? Hani sizin işsizlik sigortası fonu?" notunu düştü.

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi - Son Dakika
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