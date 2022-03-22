5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın - Son Dakika
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5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın

22.03.2022 11:01
5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın

Bursa Büyükşehir Belediyesi, küresel e-ticaret hacminin yaklaşık 5 trilyon dolar, Türkiye'deki e-ticaret harcamalarının ise 226 milyar TL'ye ulaştığı dijital pazarın fırsatlarını Bursalı girişimcilerle buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, küresel e-ticaret hacminin yaklaşık 5 trilyon dolar, Türkiye'deki e-ticaret harcamalarının ise 226 milyar TL'ye ulaştığı dijital pazarın fırsatlarını Bursalı girişimcilerle buluşturuyor. Dijital medya buluşmalarının ardından şimdi de Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil dijital pazarın kapılarını girişimcilere açıyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan "Ekonominin Dönüştürücü Gücü, E-Ticaret Etki Analizi 2020" raporuna göre, pandeminin etkisiyle e-ticaret harcamaları yüzde 45 arttı. Küresel e-ticaret trendlerinin incelendiği raporda, pandeminin etkisiyle 2020 yılında dünyada internet kullanan her beş kişiden dördünün e-ticareti deneyimlediği belirtilirken, küresel e-ticaret hacminin ise 4,9 trilyon dolar seviyesine çıktığı vurgulandı. Rapora göre, Türkiye'de de e-ticaretin hane halkı tüketim harcamaları içerisindeki payı yüzde 8'e ulaştı. Türkiye, hızla büyüyen bu küresel pazar içerisinde e-ticaretin GSYH'ye oranının yüzde 4,5'e ulaşmasıyla birlikte, 2020 yılında olgun pazarlar arasına girerken; Türkiye'de e-ticaret harcamaları 2020 yılında 226 milyar TL oldu. Yurtiçi satıcıların e-ticaret hacmi 216 milyara yükseldi. Günümüzde alışveriş alışkanlığının dijital pazarlara kayması, özellikle bu alanda yatırım yapmayı planlayan girişimcilere de yeni fırsatlar sunuyor. Dijital pazarlarda yer almak isteyen girişimcilere yol haritası oluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları düzenliyor.

Yeni Nesil Dijital Girişimcilik Buluşmaları ile Bursa'da yaşayan gençler, kadınlar ve özellikle girişimci olmak isteyenler için yeni girişimcilik modeli olarak adlandırılan dijital (internet) girişimciliği tanımlayıp, bir internet girişimcisi profili oluşturarak, dijital platformlarda gelecekte yapılacak uygulamalı çalışmaların ihtiyaç duyacağı teorik altyapının oluşturulması hedefleniyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda 27 Mart Pazar günü yapılacak ve katılımın ücretsiz olduğu program, saat 13.00'da başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye E-Ticaret Meclisi Danışmanı Adnan Akgün ve Dijital Pazarlama Uzmanı Mustafa Sönmezay, Dijital Girişimcilik ve Yeni Nesil İş Alanları, Türkiye'nin Girişimcilik Haritası, Proje ve Fikir Geliştirme Süreçleri, İnfluencer (Etkileyici) Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama, E-Ticaret Yönetimi, E-ihracat, Dijital Pazarlama, Pazaryeri, Yasal Düzenlemeler, Şirket Kuruluşu ve Dijital Girişim Başarı Hikayeleri hakkında sunum yapacak.

Dijital pazarın önemli Türk markalarından biri olan Sefamerve'nin kurucusu Mehmet Metin Okur ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen girişimci CZNBurak da 'başarıya giden yolu' kendi deneyimlerinden örneklerle girişimcilere anlatacak. Salon girişinde stant açacak olan n11.com, trend yol.com ve hepsiburada.com gibi kurumların yöneticileri de girişimci adaylarını 'pazaryerlerinde işleyiş, komisyon ve mağaza açma gibi konularda' bilgilendirecek. 15 yaş ve üzerindeki herkesin ücretsiz katılabileceği etkinlik, saat 12.00'da salon girişindeki stantların ziyareti ile başlayacak. - BURSA

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, E ticaret, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 5 trilyon dolarlık pazarda siz de yerinizi alın - Son Dakika


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