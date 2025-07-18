5. Ulusal Arktik Seferi Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

5. Ulusal Arktik Seferi Tamamlandı

5. Ulusal Arktik Seferi Tamamlandı
18.07.2025 11:40
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TASE-V ekibi 82 derece kuzey enlemde örneklemeler yaparak iklim değişikliğini araştırıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-V) ekibi, dünyanın 82 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına ulaştı.

9 Türk ve 3 yabancı bilim insanıyla atmosfer dinamiği, GNSS verileri ve deniz bilimleri alanında sediment ve su örnekleri alınarak 19 proje icra ediliyor. Bu bağlamda meteorolojik ölçümler ve örneklemelerin analizi sonucunda iklim değişikliğinin kuzey enlemlerdeki etkisi ortaya konularak literatüre katkı sunulması hedefleniyor.

Bilim ekibi, bu yıl "Ulusal Kutup Bilim Stratejisi" kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta önem arz eden küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve antropojenik etkiler gibi öncelikli bilimsel temalar altında çalışmalarını sürdürecek. Sefer, her yıl olduğu gibi bu yıl da minimum ayak izi ile güncellenen çevre protokollerine uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

"Vanuatu" bayraklı 44 metre uzunluğundaki "Sola" isimli gemide bilimsel çalışmalarını yürüten ekip, Longyearbyen'e 400 deniz mili uzaklıktaki deniz buzu hattına gelerek bu alandaki örnekleme noktalarında çalışmalarını gerçekleştirdi.

"Hava koşulları bu sene her zamankinden daha zorlu geçti"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan 5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri kaptan Doğaç Baybars Işıler, yaklaşık 20 örnekleme noktasında çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Süreç içerisinde hava koşullarının ve deniz koşullarının zorlu olması sebebiyle bazı örnek noktalarından vazgeçmemiz ve bazı örnek noktaları yerine de fiyort içerisinde başka örnek noktaları eklememiz gerekti. Günün sonunda Antarktika ve Arktik'te kutup koşullarında her zaman son sözü hava söylüyor. Hava koşulları bu sene her zamankinden daha zorlu geçti. Daha zorlu koşullara da adapte olabilmek adına bizler de çözüm üreterek bulunduğumuz zaman içerisinde elimizden gelen en iyi şekilde, havanın izin verdiği en büyük ölçüde, bilimsel çalışmalarımızı gerçekleştirmek adına görevlerimizi tamamlamak üzere buradaydık."

Açık denizde özellikle rüzgar ve dalga sebepleriyle güverte üzerinde çalışmanın bir hayli zorlu ve hatta imkansıza yakın olduğunu belirten Işıler, bilim insanlarının emniyetinin önemini vurguladı.

Işıler, vazgeçtikleri örneklem noktaları yerine yeni örnekleme noktalarını belirleyerek zamanı en verimli şekilde geçirmek adına çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"Yaklaşık 2 bin deniz mili daha seyrimiz kaldı"

Doğaç Baybars Işıler, kuzey yönlü seyir sırasında Svalbard Takımadaları'nın kuzey bölgesinden 82 derece kuzey enlemine ulaştıklarını aktararak "Burada örneklemelerimizi gerçekleştirdik ancak burada şunu da belirtmek lazım, her sene deniz hattını başka noktalarda ve başka yerlerde görebiliyoruz. Bu da çok önemli bir detay. Çünkü hava koşullarına göre rüzgarın yönü ve o seneki sıcaklık dağılımına göre deniz buzu hattının bulunduğu enlem her sene değişkenlik göstermektedir. Nitekim bizler de 5. Ulusal Bilimsel Araştırma Seferi'mizde önceki seferlerimizde olduğu gibi mevcut hava koşullarına ve mevcut imkanlar doğrultusunda en verimli şekilde planlarımızı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Nordaustlandet Adası'nın doğu kısmına ulaşarak buradaki örneklemeleri de gerçekleştirdiklerini bildiren Işıler, "Bu noktadan sonra yaklaşık 2 bin deniz mili daha seyrimiz kaldı. Bunu tamamladıktan sonra Longyearbyen'e tekrar ulaşarak seferimizi tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Bu arada bilim insanları, gemi seyri boyunca kutup ayısı, mors gibi kuzey kutup canlılarının da gözlem ve takibini de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5. Ulusal Arktik Seferi Tamamlandı - Son Dakika

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