51 Milyar Dolarlık YİD Yatırımı Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

51 Milyar Dolarlık YİD Yatırımı Açıklandı

51 Milyar Dolarlık YİD Yatırımı Açıklandı
22.06.2025 11:07
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, 70 yap-işlet-devret projesinde 51 milyar dolarlık yatırım yapıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "70 civarında yap-işlet-devret projesinde yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yapıldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-28-29 Haziran tarihlerinde yapılacak 'Küresel Ulaştırma Forumu' öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konular hakkında bilgi verdi.

Uraloğlu, kamu-özel iş birliği modeliyle bugüne kadar yaklaşık 70 civarında yap-işlet-devret (YİD) projesinin hayata geçirildiğini ve bu projeler kapsamında yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yapıldığını açıkladı.

Uraloğlu, kamu-özel iş birliği kapsamında inşa edilen otoyolların işletme sürelerinin sona ermesiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. En erken 2028 itibarıyla otoyolların kamuya devredileceğini belirten Uraloğlu, "Öngörülen süreçte bu firmalar buraları yapıyorlar, işletiyorlar ve bize teslim ederken de ağır bakımını yaparak teslim ediyorlar" dedi.

Söz konusu otoyolların gelecekteki işletme modeliyle ilgili olarak ise Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların elbette yeniden işletilmesini ihale etmiş olabiliriz. Makul ücretler noktasında muhtemelen ya Karayolları Genel Müdürlüğümüz kendisi işletir ya da bir işletme modeliyle onu ihale eder. Ama 2034 yılına geldiğimizde, bu otoyolları devraldığımızda, gerek kendimiz işletelim gerekse bir işletmeciye verelim, Ulaştırma Bakanlığı'nın ödenek ihtiyacı problemi olmamış olacak. Böyle de kıymetli bir yapıdan bahsediyoruz."

Bakan Uraloğlu, aynı projelerin bugünkü koşullarda yapılması durumunda yaklaşık maliyetin 83 milyar dolar olacağını belirtti.

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yürütülen bir metro projesi için AB'den sağlanan 60 milyon avroluk kredinin, ilgili işte kullanılmadığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 51 Milyar Dolarlık YİD Yatırımı Açıklandı - Son Dakika

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