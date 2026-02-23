6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri - Son Dakika
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı\'nın TL karşısındaki değeri
23.02.2026 15:06
Son 6 ayda Azerbaycan Manatı, 24 lira seviyelerinden 25,80'e yaklaşarak Türk Lirası karşısında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Azerbaycan Manatı'nın Türk Lirası karşısındaki son 6 aylık performansı dikkat çekti. Paylaşılan grafik verilerine göre manat, TL karşısında istikrarlı bir yükseliş sergiledi.

EYLÜLDEN ŞUBATA KADEMELİ ARTIŞ

Eylül 2025'ten Şubat 2026'ya uzanan süreçte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri kademeli olarak arttı. Grafikte zaman zaman küçük dalgalanmalar yaşansa da genel eğilimin yukarı yönlü olduğu görüldü.

6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri

24 LİRADAN 25,80 SEVİYESİNE

6 ay önce 1 Azerbaycan Manatı yaklaşık 24 lira seviyesindeyken, bugün 25,80 lira seviyelerine dayandığı kaydedildi. Bu tablo, manatın TL karşısında değer kazandığını ortaya koydu.

Son Dakika Ekonomi 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    ula battık bittik mahvolduk. bi durun yahu hükumetin de bir bildiği vardır 3 14 Yanıtla
    12345678 12345678:
    hükümetin bildiği hicbirsey yok. 10 0
  • h.m.633463 h.m.633463:
    yaparsa AKP yapar 10 2 Yanıtla
  • Hursit Yavas Hursit Yavas:
    tl karsisinda deger kazanan ulke iran disinda var mi 5 2 Yanıtla
  • Aa Aa:
    itibarin tasarrufu olmaz 4 0 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    ula manat gürcü larısi Bulgar lirası Rus rublesi Ermenistan Papua Yeni Gine mococo cumhuriyeti hepsi. şu anda dünyadaki en değersiz para birimi bizimdir. bunun aksini soylemlyecek kimse olamaz. 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
