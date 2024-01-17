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6 Şubat depremleri sonrası konutlara talep arttı - Son Dakika
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6 Şubat depremleri sonrası konutlara talep arttı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konut satışları durma noktasına gelen Malatya'da, yeni yılın ilk günlerinde satışlarda hareketlik yaşanırken, kiralık evlere de talepler arttı. 6 Şubat depremlerinde yapı stokunun büyük bir bölümü hasar gören, Malatya'da durma noktasına gelen konut satışlarında hareketlik yaşanırken, ilana çıkan yaklaşık 2 bin adet kiralık eve de talepler arttı. Malatya'da, üzerinde yaklaşık 11 ay geçen 6 Şubat depremleri sonrasında, güvenlik ve yüksek fiyatlar nedeniyle kimsenin yüzüne bakmadığı satılık konutlar ile kiralık dairelere yeni yılla birlikte ilgi arttı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, konut satışlarında son 2 aydır hareketlilik yaşandığını belirtirken, kiralık ev taleplerinde de artış olduğunu söyledi.

6 Şubat depremleri sonrası konutlara talep arttı
17.01.2024 - 22:43,  Güncelleme: 22:47
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6 Şubat depremleri sonrası durma noktasına gelen konutlara talep arttı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konut satışları durma noktasına gelen Malatya'da, yeni yılın ilk günlerinde satışlarda hareketlik yaşanırken, kiralık evlere de talepler arttı.

6 Şubat depremlerinde yapı stokunun büyük bir bölümü hasar gören, Malatya'da durma noktasına gelen konut satışlarında hareketlik yaşanırken, ilana çıkan yaklaşık 2 bin adet kiralık eve de talepler arttı.

Malatya'da, üzerinde yaklaşık 11 ay geçen 6 Şubat depremleri sonrasında, güvenlik ve yüksek fiyatlar nedeniyle kimsenin yüzüne bakmadığı satılık konutlar ile kiralık dairelere yeni yılla birlikte ilgi arttı.

"Kiralık ev taleplerinde hareketlilik var"

6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da barınma anlamında sorunlarla karşı karşıya kalındığını belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, " Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız konteynerlerin soğuk olması nedeniyle kiralık ev arayışı içerisine girdi. Fakat, kiralık ev arayışı içerisinde olan vatandaşlarımızın kafası hala karışık. Az da olsa ilimizde kiralarda bir hareketlilik yaşanmaktadır. Askeri ücretin belirlenmesiyle de kira fiyatları da yukarı doğru tırmanmaya başladı. Bu noktada ev sahiplerinin kiraları normal fiyatlardan kiraya vermelerini rica ediyoruz, insanlarımız zor durumda" dedi.

"Konut satışlarında 2 aydır hareketlilik var"

Son iyi aydır konut satışlarında hareketlilik yaşandığını aktaran Özgül, "Konut satışlarında taleplerin arttığı gözlenmektedir. Fiyatlarda eskiye oranla normal seyretmekte konut alma zamanı diye biliriz. Çünkü ilerleyen günlerde TOKİ konutlarının teslimi ile birlikte konut fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. Şuan hasarsız binaların fiyatları normaldir. Vatandaşlara konut almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Özgül, emlak sektöründeki durgunluğun ise 2024 yılı itibariyle hayata geçirilmesi planlanan kentsel ve yerinde dönüşüm projeleri ile yerini canlılığa bırakmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Malatya, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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