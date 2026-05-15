6 Taşınmaz Özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ildeki 6 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Antalya'nın Alanya, Ankara'nın Çankaya, İzmir'in Aliağa ve Yalova'nın merkez ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Antalya'daki 2 taşınmaz için 9 Haziran, Ankara, İzmir ve Yalova'daki toplam 4 taşınmaz için 10 Haziran'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.