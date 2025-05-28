65 Vilayette Don Felaketi Yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

65 Vilayette Don Felaketi Yaşanıyor

28.05.2025 23:48
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TZOB Başkanı Bayraktar, 65 vilayette büyük bir zirai don felaketi yaşandığını belirtti.

TZOB Başkanı Bayraktar: "65 vilayetimizde büyük bir zirai don felaketi ile karşı karşıya kaldık"

ANKARA - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "6 Şubat depremi gibi, 65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerini inceledi. Bayraktar incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık"

Doğal afetlerin ülkedeki tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Bayraktar, "Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Çok büyük bir felaketti. 6 Şubat depremi gibi, 65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok ürünümüz maalesef yüzde 100 oranında zarar gördü. Tabii afetler devam ediyor. 2024 yılında bin 254 adet afet yaşadık. 2025 yılına geldik, afetler hem oran hem de şiddet olarak artarak devam ediyor. Tarım sektörü dışarıdan bakıldığında çok kolay bir meslek olarak görülüyor. Ama tarım sektöründe iştigal etmek, tarımda üretim yapmak son derece zorlaştı. Bir taraftan kuraklık, bir taraftan don, dolu, sel, hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretim yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

"Küçük ve parçalanmış işletmelerde üretim yapmaya devam ediyoruz"

'Planlama olmadığı için arz-talep dengesi arz lehine bozulduğu dönemlerde üreticilerin ürünlerini satamaz hale geldiğini' söyleyen Bayraktar, "Diğer üreticilerimiz yüksek girdi maliyetleriyle mücadele ediyor. Başta elektrik ve sulama ücretleri olmak üzere mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve işçilik ücretlerindeki maliyetlerle üretmeye devam ediyorlar. Bu maliyetler üreticilerimizi zorluyor ve fiyatlarına bu maliyetleri yansıtamayan üreticilerimiz zaman zaman zarar ediyor. Yine üreticilerimiz yapısal sorunlarla boğuşuyor. İşletme büyüklüklerimiz yeterli değil, ekonomik faaliyet göstermeye müsait değil. Küçük ve parçalanmış işletmelerde üretim yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün tarım nüfusu 59'a geldi. Yaşlanmaya devam ediyor"

Teknoloji ve bilginin kullanılmadığını, bu yüzden de verimliliğin yakalanamadığını savunan Bayraktar, "Bugün işletme büyüklüğümüz 70 dekar, o da 11 parsel. Bu işletmelerde ekonomik faaliyette bulunmak fevkalade zor. Bütün bunlara rağmen üreticilerimiz bu işletmelerde üretmeye devam ediyor. Yine kuru alanlarda üretim yapıyoruz. Sulamaya açamadığımız alanlarımız var. Sulamaya açamadığımız alanlarda verimli üretim maalesef yapamıyoruz. Üreticilerimizin üretici örgütleri çok güçlü olmadığı için pazarlama konusunda zaman zaman ciddi sıkıntıları oluyor. Piyasaya müdahale eden kurumların az olması nedeniyle pazarlamada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii bu koşullarda üretim yapmak kolay değil. Bütün bunlar çiftçimizin üretimde kalmasını zorlaştırıyor. Bugün tarımda gençlerimizi tutamıyoruz. 18-32 yaş arasındaki gençlerimizin oranı yüzde 5'e kadar düştü. Tarım nüfusu yaşlanıyor. Bugün tarım nüfusu 59'a geldi. Yaşlanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 65 Vilayette Don Felaketi Yaşanıyor - Son Dakika

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