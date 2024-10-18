7 Bin TL Üzerindeki Ödemelerde Banka Zorunluluğu

Ekonomi

RESMİ Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kayıt dışılıkla daha etkin mücadele edilmesini, verginin tabana yayılmasını, tahsilat ve ödemelerdeki belgeleme zorunluluğunun kapsamını genişleten düzenlemeye göre, vergi mükellefi olmayanların da vergi mükellefleriyle yapacakları 7 bin lira üzerindeki ödemeleri; banka, finans kurumları veya posta idaresi aracılığıyla yapmaları zorunlu hale getirildi. Mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler ise bu düzenlemenin dışında tutuldu. Bugünden itibaren yapılan tahsilat ve ödemeleri kapsayan düzenlemeye uyulmaması durumunda hem ödemeyi alana hem de ödemeyi yapana ayrı ayrı ceza uygulanacak.

BANKA HESABI BULUNMAYANLAR DA ÖDEMELERİNİ BELGEYECEK

Banka hesabı olmayan ya da kredi kartı kullanmayan kişiler de 7 bin lira üzerindeki ödemelerini belgelemek durumunda olacak. Bu kişiler, ödemelerini banka veya PTT şubeleri ile ATM'lere giderek satıcıların hesaplarına yapmaları durumunda belgeleme zorunluluğunu yerine getirmiş olacak. Söz konusu düzenleme, örneklerle de anlatıldı. Açıklamada, "Herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan tüketici, mobilya perakende ticareti ile uğraşan şirketten 15 bin lira tutarında bir masa satın almıştır. Tüketici söz konusu ödemeyi gerçekleştirmek için şirketin hesabının bulunduğu bankanın bir şubesine gitmiş, işleme ait açıklamalara yer vermek ve karşılığında banka dekontu almak suretiyle ödemeyi yerine getirmiştir. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmuş sayılacak ve tüketici ile şirkete ceza uygulanmayacaktır. Yine herhangi bir banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan tüketici, cep telefonu perakende ticareti ile uğraşan kişiden 25 bin lira tutarında bir cep telefonu satın almıştır. Tüketici söz konusu cep telefonunun bedelini işlem anında nakit olarak işletmeciye ödemiştir. İşletmeci ise söz konusu tutarı banka şubesine giderek kendi hesabına yatırmıştır. Bu durumda tevsik zorunluluğuna uyulmamış olacak ve tüketici ile işletmeciye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır" denildi.