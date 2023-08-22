Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında son toplantı başladı - Son Dakika

Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında son toplantı başladı

Son Güncelleme: 22.08.2023 23:32

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşme başladı. Görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor. Teklif kabul edilmezse Hakem Kurulu son kararı verecek.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

GÖRÜŞME BAKANLIĞIN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.

KAMU İŞVEREN HEYETİ'NİN YENİ TEKLİF SUNMASI BEKLENİYOR

Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.

TEKLİF KABUL EDİLMEZSE HAKEM KURULU SON KARARI VERECEK

Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.

Kaynak: İHA
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklisine zam pazarlıklarında son toplantı başladı - Son Dakika


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